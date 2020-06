Verenigde Staten bevestigen plannen voor weghalen troepen uit Duitsland YV

10 juni 2020

16u27

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben wel degelijk plannen om een deel van hun troepen uit Duitsland weg te halen en hebben de Duitse regering daarvan op de hoogte gebracht. “De Verenigde Staten hebben ons gemeld dat er wordt overwogen om het aantal manschappen in ons land te verminderen. Een finale beslissing is er voor zover we weten nog niet”, bevestigde regeringswoordvoerster Ulrike Demmer.

Eerder deze week meldden Amerikaanse media dat president Donald Trump 9.500 tot 15.000 van de 34.500 Amerikaanse soldaten in Duitsland wil weghalen. De Amerikaanse president vindt dat Duitsland te weinig uitgeeft aan defensie. Een deel van de soldaten die nu in Duitsland gestationeerd zijn, wil hij daarom naar Polen en andere NAVO-landen overplaatsen. Bondskanselier Angela Merkel noemde dat “onaanvaardbaar”.

Ankerpunt

Duitsland is van oudsher het ankerpunt van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, maar de Amerikaanse regering dreigt er al langer mee om troepen weg te halen. Vooral de vroegere ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, ergerde er zich regelmatig aan dat de Duitse regering haar NAVO-verbintenissen niet zou nakomen en te weinig geld zou besteden aan militaire uitgaven.

Republikeinse parlementsleden in de Verenigde Staten hebben inmiddels wel hun bezorgdheid over een mogelijke gedeeltelijke terugtrekking geuit. “Wij geloven dat het de positie van Rusland ten koste van ons zou versterken en de Amerikaanse nationale veiligheid ernstig schade zou toebrengen”, schreven ze in een brief aan Trump. Volgens zijn partijgenoten zou het bovendien logistieke problemen opleveren. Troepen worden via Duitsland ingezet op Amerikaanse militaire bases over de hele wereld.