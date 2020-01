Verenigde Naties vorige zomer slachtoffer van hackers IB

30 januari 2020

02u51

Bron: Belga 0 De kantoren van de Verenigde Naties in Genève en Wenen waren vorige zomer het slachtoffer van een goed voorbereide cyberaanval. Dat heeft VN-woordvoerder Stephane Dujarric vandaag in New York aan de pers gezegd.

"De oorsprong van de cyberaanval blijft vaag en onduidelijk, dus we weten nog altijd niet wie er mogelijk achter zit, maar zeker is dat het om een goed voorbereide aanval ging", aldus de woordvoerder.

De daders zouden geen gevoelige data hebben buitgemaakt en de schade als gevolg van de hacking kon worden hersteld. "Het gevaar van meer cyberaanvallen blijft echter bestaan en de VN ontdekken dagelijks tal van dergelijke aanvallen van verschillende intensiteit", luidt het tot slot.

Ongerustheid

De verklaring komt er na verschillende mediaberichten over een gelekt intern document van de VN waarin staat dat tientallen servers gecompromitteerd werden. Onder meer het persbureau The New Humanitarian schreef dat de Verenigde Naties zouden hebben geprobeerd om de cyberaanval toe te dekken. Dat zorgde voor ongerustheid over mogelijke spionage bij het mensenrechtenkantoor, dat humanitaire data verzamelt en zich door het onthullen van mensenrechtenschendingen blootstelt aan de toorn van autocratische regeringen.