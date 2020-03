Verenigde Naties trekken 1,8 miljard euro uit om coronavirus in Afrika en Midden-Oosten aan te pakken SVM

25 maart 2020

15u32

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties lanceren vandaag een wereldwijd humanitair responsplan van 2 miljard dollar (1,85 miljard euro) om in 51 landen in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië het nieuwe coronavirus te bestrijden. “Dat is nodig omdat miljoenen mensen in gevaar worden gebracht, indien we nu kwetsbare landen niet helpen en het virus vrij laten circuleren”, klinkt het.

De Verenigde Naties roepen alle regeringen op om zich achter de inspanningen in het kader van het responsplan te scharen. Het is evenwel niet de bedoeling dat daarvoor de fondsen voor andere, al bestaande humanitaire oproepen worden aangesproken. Op die manier riskeren we namelijk een omgeving te creëren waarin zaken als cholera, de mazelen en meningitis kunnen gedijen, nog meer kinderen ondervoed raken en extremisten de controle kunnen overnemen. Een ideale voedingsbodem voor het coronavirus kortom, aldus de VN.

Medische bevoorrading

Het humanitaire responsplan wordt uitgevoerd door VN-agentschappen. Internationale ngo's en ngo-consortia zullen een directe rol spelen in de respons. Bedoeling is om te voorzien in medische bevoorrading en essentiële laboratoriumapparatuur om virustests uit te voeren, handenwasstations te installeren in kampen en andere nederzettingen en informatiecampagnes te lanceren over hoe mensen zichzelf en anderen kunnen beschermen.

Daarnaast moet het geld dienen om op verschillende plaatsen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika luchtbruggen en andere hubs in te richten. Humanitaire hulpverleners en voorraden kunnen op die manier makkelijker worden overgebracht naar plekken waar ze echt nodig zijn.

“Hele mensheid moet terugvechten”

"Covid-19 bedreigt de gehele mensheid en dus moet de hele mensheid terugvechten. Individuele reacties per land gaan niet volstaan", verklaarde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Hij benadrukte dat het van groot belang is om de extra kwetsbaren ter hulp te schieten. "Dit is een kwestie van fundamentele menselijke solidariteit. En het is cruciaal om de strijd met het virus aan te gaan."

Proper water en zeep

VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock wees er op zijn beurt op dat het zowel wreed als onverstandig zou zijn om de armste en meest kwetsbare landen van de wereld nu aan hun lot over te laten. "Covid-19 heeft het leven in de rijkste landen ter wereld al op zijn kop gezet. Nu bereikt het plaatsen waar mensen in oorlogszones leven, moeilijk toegang hebben tot proper water en zeep en niet kunnen rekenen op een ziekenhuisbed wanneer ze ernstig ziek worden. Als we het virus in deze gebieden vrij spel geven, brengen we miljoenen mensen in gevaar en zullen hele regio's in chaos verzinken", waarschuwde hij.

"Landen die nu de pandemie op eigen grondgebied bestrijden, geven terecht prioriteit aan mensen die in hun eigen gemeenschap leven. Maar de harde waarheid is dat ze zullen falen in de bescherming van hun eigen mensen als ze nu niet reageren en de armste landen helpen om zichzelf te beschermen", aldus Lowcock.

Unicef

Van de 2 miljard dollar gaat er best ook 651 miljoen naar Unicef, zegt het kinderfonds van de Verenigde Naties. Het maakt zich namelijk zorgen over de gevolgen op korte en lange termijn van de coronacrisis voor de gezondheid, het welzijn, de ontwikkeling en de vooruitzichten van kinderen.

“De impact van de Covid-19 crisis op kinderen mag niet verwaarloosd worden. In slechts enkele maanden tijd heeft de ziekte het leven van kinderen over de hele wereld veranderd. Honderden miljoenen kinderen zitten niet op school. Ouders en verzorgers hebben hun baan verloren. Grenzen zijn gesloten. kinderen zijn de verborgen slachtoffers van deze pandemie”, zegt woordvoerder Philippe Henon van Unicef België.

Unicef wil het geld gebruiken om de toegang tot goede handwas- en sanitaire voorzieningen te verbeteren en om voor de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen -zoals jassen, maskers, brillen en handschoenen- te zorgen. Het kinderfonds wil daarnaast inzetten op het versterken van beschermingsdiensten, psychosociale steun en mogelijkheden tot leren op afstand.

