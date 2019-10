Verenigde Naties: “Tienduizenden burgers op de vlucht voor Turks offensief” HR

10 oktober 2019

16u38

Bron: Belga 2 Tienduizenden burgers zijn op de vlucht geslagen voor het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië, zo heeft de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) gezegd.

Volgens de volkerenorganisatie dreigt een escalatie tot de grootste crisis van ontheemden ter wereld. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gewaagt van meer dan 60.000 vluchtelingen sinds het Turkse offensief woensdag startte.

Volgens de Hoge VN-commisssaris voor de Vluchtelingen Filippo Grandi verkeren in het noordoosten van Syrië momenteel honderdduizenden mensen in gevaar. Veertien hulpagentschappen gewagen van 450.000 mensen die in een strook van 5 km tot de Turks-Syrische grens wonen en risico lopen. Velen van hen zijn vroeger al minstens één keer gevlucht.