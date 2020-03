Verenigde Naties roepen op tot staakt-het-vuren in Syrië WDw

24 maart 2020

17u22

Bron: Belga 0 VN-gezant voor Syrië Geir Pedersen heeft opgeroepen tot een staakt-het-vuren in heel Syrië. Dat moet het door oorlog verscheurde land de kans geven op een betere manier om te gaan met de dreiging die het nieuwe coronavirus vormt.

Tot hiertoe hebben de autoriteiten in Damascus officieel nog maar één geval van besmetting met het virus vastgesteld in het deel van het land dat onder regeringscontrole staat. De vrees leeft dat de pandemie ook hier lelijk huis zal houden. Daarvoor wordt onder andere met een bang oog gekeken naar de overvolle vluchtelingenkampen en de verwoeste medische infrastructuur.

De kwetsbaarheid van de Syriërs ten aanzien van Covid-19 is acuut Geir Pedersen, VN-gezant voor Syrië

“De kwetsbaarheid van de Syriërs ten aanzien van Covid-19 is acuut. Medische centra zijn vernield of hun capaciteit is drastisch gedaald, er is een tekort aan essentiële medische apparatuur en aan gezondheidswerkers", hekelt Pedersen in een communiqué. "Ik lanceer vandaag een oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren dat zich over het hele Syrische grondgebied uitstrekt, opdat de focus kan worden verlegd naar de strijd tegen het virus”, luidt het.

Pedersen vraagt voorts om een duurzame periode van kalmte voor het hele land. Dat moet de Syriërs in staat stellen om de confrontatie met de pandemie aan te gaan. Hij pleit ook voor de vrijlating op grote schaal van willekeurig opgesloten en opgepakte mensen. Tot slot wil hij een ononderbroken en ongehinderde toegang tot het land voor humanitaire hulp.