Verenigde Naties openen klachtenlijn tegen seksuele intimidatie van medewerkers

26 februari 2018

21u07

De Verenigde Naties hebben voor hun medewerkers een klachtenlijn geopend voor gevallen van seksuele intmidatie. De hotline zal vanaf morgen 24/24 uur open zijn, liet woordvoerder Stéphane Dujarric in New York aan de pers weten.

Slachtoffers kunnen met bijzonder geschoolde mensen vertrouwelijk over hun ervaringen praten. Een speciale afdeling zal zich bezighouden met onderzoek naar de beschuldigingen. Eerder hadden vele VN-medewerkers in verschillende landen anoniem getuigd over seksuele intimidatie, aanrandingen en verkrachtingen.

"Misbruik mag niet ongestraft blijven"

Zuid-Soedan was een van de landen die strenge maatregelen eiste. "De Verenigde Naties moeten de vermoedelijke daders ter verantwoording roepen", aldus regeringswoordvoerder Michael Makuei Lueth. "Het misbruiken van burgers mag niet onbestraft blijven."

Leden van een Ghanese politie-eenheid worden ervan beschuldigd in een opvangkamp voor kwetsbare burgers seks gehad te hebben met vrouwen in ruil voor wederdiensten. Dat is een duidelijke schending van de VN-gedragscode. De 46 manschappen tellende eenheid werd naar verluidt onmiddellijk van zijn post in Wau in het westen van het land teruggetrokken.

Oxfam

In het verleden werden er wel vaker beschuldigingen van seksuele uitbuiting en misbruik geuit tegen VN-vredestroepen, onder andere in Congo en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dergelijke beschuldigingen lopen nu ook tegen hulpverleners, zoals recentelijk tegen de hulporganisatie Oxfam.

In Zuid-Soedan heerst sinds eind 2013 een burgeroorlog die rond de vier miljoen mensen op de vlucht heeft gedreven. Een VN-missie met rond de 13.000 soldaten en 1.500 politieagenten beschermt en helpt een wapenstilstand op te zetten. Een commissie van de VN-Mensenrechtenraad heeft de Zuid-Soedanese strijdkrachten onlangs nog beschuldigd van misdaden tegen de mensheid.