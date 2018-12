Verenigde Naties nemen met overweldigende meerderheid Vluchtelingenpact aan KVDS AW

17 december 2018

17u50

Bron: Belga 3 Een week nadat in Marokko het omstreden VN-Migratiepact is ondertekend, is in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het Vluchtelingenpact van de volkerenorganisatie aangenomen. Doel is de grote opvanglanden beter te ondersteunen.

Er stemden 181 van de 193 lidstaten voor het document. Enkel de VS en Hongarije stemden tegen, de overblijvende landen bleven weg.





De Tsjechische premier Andrej Babis verklaarde eerder nochtans dat hij na het VN-Migratiepact ook het VN-Vluchtelingenpact van de hand wilde wijzen. “Ik ben van mening dat we ons ook niet tot dit pact moeten verplichten”, zei de oprichter van de populistische partij ANO in de onlineversie van de krant Pravo.





Het pact moet vluchtelingen onder meer een betere toegang tot scholen, werk en gezondheidszorg verlenen. Net als het Migratiepact is het juridisch niet bindend. Net als het Migratiepact is het juridisch niet bindend, maar bindt het de staten politiek.

Valse informatie

Volgens de Noorse vluchtelingenhulp NRC hebben nationalisten, populisten en rechtse extremisten valse informatie over het Vluchtelingenpact verspreid. Het is echter een poging om mensen op de vlucht “geciviliseerder en met wat verstand te beschermen”, twitterde secretaris-generaal Jan Egeland van de NRC.

Eind 2017 waren er volgens de VN wereldwijd 68,5 miljoen vluchtelingen, van wie ongeveer 40 miljoen in eigen land op de vlucht waren. De meeste vluchtelingen zouden in Turkije, Pakistan, Oeganda en Libanon leven. En Duitsland behoort tot de tien landen wereldwijd die het meeste aantal vluchtelingen opvangen.

Verklaring van New York

Beide pacten zijn een voortvloeisel van een Verklaring van New York die in 2016 door alle 193 lidstaten is aangenomen. Bedoeling was hun positie om vluchtelingen en migranten te onthalen te verbeteren, en om de terugkeer van die mensen naar hun land van herkomst te vergemakkelijken.