Verenigde Naties luiden alarmbel over humanitaire toestand in noordwesten van Syrië SVM

07 januari 2020

15u58

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties hebben aan de alarmbel getrokken over de verslechterende humanitaire situatie in het noordwesten van Syrië. Aanleiding is het aanhoudende geweld in de regio.

"Minstens 300.000 burgers zijn sinds half december hun woningen ontvlucht in het zuiden van Idlib, na een escalatie van de vijandelijkheden", deelde Mark Cutts als humanitaire coördinator in de regio mee. "Dit brengt het totale aantal mensen dat de voorbije acht maanden in Idlib door gevechten ontheemd is op ruim 700.000.”

Het offensief van de Syrische regering in de provincies Idlib en Hama, dat door bondgenoot Rusland gesteund wordt, begon op 30 april. De Syrische troepen hebben sindsdien gebied op de rebellen heroverd in de twee provincies.

“Nijpende tekorten”

In december 2019 voerden de Syrische regering en Russische vliegtuigen hun aanvallen op het zuiden van Idlib op, wat veel burgers op de vlucht dreef. "Velen schuilen nu in scholen, moskeeën en andere openbare gebouwen. Vanuit Idlib worden nijpende tekorten aan voedsel, onderdak en gezondheidszorg gemeld. Basisdiensten om te overleven, zijn niet langer voorhanden", klinkt het.

De Verenigde Naties roepen alle partijen in het conflict op om alle nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van burgers.