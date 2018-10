Verenigde Arabische Emiraten laten van spionage verdachte Brit vrij

bvb

30 oktober 2018

10u42

Bron: Belga

0

Een Britse onderzoeker die in mei werd opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten, op beschuldiging van spionage, is voorlopig vrijgelaten, in afwachting van zijn verschijning voor de rechtbank. Dat heeft zijn vrouw vanochtend gemeld. “Matthew Hedges is voorlopig vrij, maar wordt permanent gemonitord", klonk het in een persbericht van Hedges' echtgenote Daniela Tejada. Op 21 november moet Hedges voor de rechtbank verschijnen. "Ik begroet deze evolutie natuurlijk, maar ben ook niet heel enthousiast omdat Matt nog altijd niet volledig vrij is."