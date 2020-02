Verenigd Koninkrijk voert strengere migratieregels in: deur gaat dicht voor wie laaggeschoold is of taal niet spreekt IB

19 februari 2020

01u40

Bron: Reuters, Belga 104 Het Verenigd Koninkrijk wil hoogopgeleide buitenlanders van over de hele wereld aantrekken met een op punten gebaseerd migratiesysteem om zo na de brexit een einde te maken aan de “afhankelijkheid van goedkope Europese werkkrachten.” Dat meldt de regering van premier Boris Johnson.

Bezorgdheid over de impact van de vele Europese migranten uit de EU was een van de belangrijkste drijfveren van de vele Britten die in juni 2016 bij het brexitreferendum voor een vertrek uit de EU stemden. De regering heeft nu gezegd dat ze, nu de brexit erdoor is, van plan is het totaal aantal migranten terug te dringen. Dat wil ze doen door een nieuw systeem op te zetten, dat punten toekent voor specifieke vaardigheden, kwalificaties, salarissen of beroepen. Visa’s worden enkel uitgereikt aan degenen die voldoende punten bij elkaar kunnen schrapen, Engels spreken en een jobaanbod met een jaarlijks minimumloon van 25.600 pond (30.820 euro) hebben.

Het puntensyteem moet het aantal immigranten verminderen, zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel gisteren in een verklaring. Ze noemde het een “historisch moment” dat een einde maakt aan het “vrij verkeer” van mensen. “De visa worden enkel verleend aan wie voldoende punten behaalt”, klinkt het. Zo wordt er voorrang gegeven aan “de beste talenten”, zoals “wetenschappers, ingenieurs en academici”.

Ook voor studentenvisa zal een puntensysteem gelden. Kandidaten moeten een voorstel hebben gekregen van een Britse instelling, Engels spreken en in staat zijn zichzelf te onderhouden.

Nieuw systeem vanaf 1 januari van kracht

Het nieuwe systeem zou vanaf 1 januari volgend jaar van kracht worden en zal EU- en niet-EU-burgers op dezelfde manier behandelen. “Voor het eerst in decennia zal het VK volledige controle hebben over wie er naar dit land komt en hoe ons immigratiesysteem werkt”, klinkt het in een beleidsdocument waarin de plannen uiteengezet worden.

EU-burgers en burgers uit andere landen met overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijk zullen geen visum nodig hebben voor een verblijf van minder dan zes maanden.

Britse openbare diensten bezorgd

Verschillende Britse openbare diensten, zoals de nationale gezondheidsdienst NHS, zijn bezorgd omdat ze regelmatig werken met buitenlandse werknemers, die vaak laagbetaald zijn. Voor werknemers van de National Health Service en mensen die in de agrarische sector werkzaam zijn, zullen volgens de autoriteiten echter aparte regelingen getroffen worden.

Onder het nieuwe systeem zal er geen specifieke toegangsweg meer zijn voor laaggeschoolde werknemers, iets waarvan de regering hoopt dat het zal helpen om de migrantenstroom aan laaggeschoolden te verminderen. “We moeten de focus van onze economie verschuiven en niet langer vertrouwen op goedkope arbeidskrachten uit Europa. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op investeringen in technologie en automatisering. Werkgevers moeten zich aanpassen”, klinkt het in een beleidsdocument.

70 procent van Europese beroepsbevolking voldoet niet aan eisen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat op basis van een rapport van het Migration Advisory Committee (MAC) dat 70 procent van de huidige laaggeschoolde Europese beroepsbevolking die sinds 2004 in het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen, niet zal voldoen aan de nieuwe eisen en dus niet langer in aanmerking zal komen voor een visum.