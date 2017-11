Verenigd Koninkrijk staat wellicht voor langste daling levensstandaard sinds jaren 1950 KVE

17u32

Bron: Belga 0 REUTERS De gemiddelde levensstandaard in het Verenigd Koninkrijk zal wellicht nog tot 2020 achteruit blijven gaan. Het land dreigt zo geconfronteerd te worden met de langst durende achteruitgang van het welvaartspeil sinds de jaren 1950, zo blijkt donderdag uit een onderzoek dat een denktank heeft uitgevoerd op basis van de groeicijfers van de overheid.

De Britse regering had gisteren de economische groeivooruitzichten tot 2021 verlaagd. Als gevolg van onder meer de brexit en de lagere productiviteit wordt de gemiddelde groei voor de komende vijf jaar bijgesteld naar 1,4 procent. Het Britse bbp dreigt in 2021 3,4 procent kleiner uit te vallen dan voorspeld was in maart 2016, dus nog voor de Britten in een referendum stemden voor de uittrede uit de EU.

Volgens de denktank 'Resolution Foundation' zal die lagere groei leiden tot een daling van het gemiddelde inkomen van de Britse gezinnen. Het gaat om een daling die in vergelijking met de periode vlak na de financiële crisis "langer duurt, maar niet dieper is". Concreet zou het reële inkomen van de Britse gezinnen tussen 2015 en 2020 negentien kwartalen op rij dalen, zo wordt gewaarschuwd.

Het fiscaal en financieel beleid van de conservatieve Britse regering zal bovendien "een neerwaartse druk zetten op de levensstandaarden en een opwaartse op de ongelijkheid", zo klinkt het nog. De 33 procent armste gezinnen zullen volgens de denktank jaarlijkse gemiddeld 715 pond verliezen tegen 2021. De rijkste 33 procent zal jaarlijks dan weer 185 pond extra hebben.