Verenigd Koninkrijk plant eerste Europese ruimtehaven op Schotse bodem kg

16 juli 2018

16u39

Bron: Belga 0 In Schotland moet de eerste Europese ruimtehaven ontstaan. Dat deelde het Britse ruimtevaartagentschap UK Space Agency mee. Vanaf het schiereiland A'Mhoine in het Schotse graafschap Sutherland zouden naar verluidt al het komende decennium raketten gelanceerd kunnen worden. De Britse regering maakt voor de bouw van de ruimtehaven in eerste instantie 2,5 miljoen pond (2,8 miljoen euro) vrij.

Helemaal nieuw is het idee voor een ruimtehaven op Britse bodem niet. Volgens de BBC bestaan daar al tien jaar plannen voor. Er werd voor de dunbevolkte plaats in het uiterste noorden van de Schotse Highlands gekozen omdat satellieten van daaruit direct verticaal in een baan om de Aarde kunnen gebracht worden. De Britse regering onderzoekt momenteel ook plaatsen in Schotland, Wales en Cornwall voor de zogeheten horizontale start van ruimteveren. Daarbij brengen vliegtuigen de ruimteveren op grote hoogte, vooraleer ze boven zee naar de ruimte worden gelanceerd.

"Nieuw tijdperk"

De baas van het Britse ruimtevaartagentschap, Graham Turnock, beschouwt de investeringen als een begin van een "opwindend nieuw tijdperk voor de ruimtevaartindustrie van het Verenigd Koninkrijk". In de Schotse metropool Glasgow worden meer kleine satellieten gebouwd dan in eender welke andere Europese stad, aldus Turnock.

Londen hoopt met eigen ruimtehavens een boost van 3,8 miljard Britse pond (ongeveer 4,3 miljard euro) aan de economie te geven in de komende tien jaar. "Als onderdeel van onze industriële strategie willen we dat Groot-Brittannië als land van innovatoren en ondernemers de nummer een van het Europees continent is waar satellieten worden gelanceerd", zei minister van Economie Greg Clark.