Verenigd Koninkrijk overschrijdt kaap van 500.000 besmettingen

05 oktober 2020

01u33

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk, dat van alle Europese landen het zwaarst getroffen is door de coronapandemie, heeft zondag de kaap van de 500.000 besmettingen overschreden.

In hun meest recente update maken de Britse gezondheidsdiensten melding van 22.961 nieuwe gevallen in de loop van de voorbije 24 uur. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 12.872 nieuwe besmettingen die de dag voordien werden gerapporteerd. Eerder deze week schommelde de toename gemiddeld rond de 6.000 à 7.000 nieuwe gevallen.

Zaterdag lieten de autoriteiten al weten dat de cijfers nu fors hoger liggen omdat er zich recent een technisch probleem voordeed dat inmiddels werd verholpen, waardoor sommige cijfers voor de periode van 24 september tot 1 oktober met vertraging doorkomen. Dat zorgt volgens de experts momenteel voor een ietwat vertekend beeld van het dagelijkse aantal nieuwe gevallen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben sinds het begin van de pandemie in het land alles samen nu al 502.978 mensen positief getest op Covid-19.