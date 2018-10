Verenigd Koninkrijk levert Iraakse mensensmokkelaar uit aan ons land kv

18 oktober 2018

18u13

Bron: Belga 0 Een 32-jarige Irakees uit Liverpool is door het Verenigd Koninkrijk aan ons land overgeleverd op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Twee handlangers van de verdachte probeerden in 2016 zes vluchtelingen te smokkelen via de haven van Zeebrugge.

Op 14 augustus 2016 wilden een toen 53-jarige Brit en zijn 37-jarige partner inschepen op de ferry 'Pride of Bruges' richting Hull. In hun caravan werden op dat moment echter zes mensen zonder papieren ontdekt. De transmigranten zaten verborgen in het douchecompartiment, in een kast en in de ruimte onder de slaapbank.

Beide verdachten werden aangehouden, maar ontkenden eerst hun betrokkenheid. Bij de onderzoeksrechter bekende de man uiteindelijk dat mensensmokkelaars hem in Engeland overtuigd hadden om mee te werken. Voor de smokkelpoging kregen ze naar eigen zeggen 1.000 pond, een caravan en nog 1.300 pond om een auto te kopen. Om geen argwaan te wekken verbleef het koppel eerst een weekendje in De Panne.

Het is niet omdat medeverdachten of opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk blijven, dat zij buiten schot blijven. Frank Demeester, procureur

Het onderzoek spitste zich sindsdien toe op het Engelse luik van het dossier. "Het heeft immers geen zin om ons enkel te concentreren op de mensensmokkelaars die in onze regio actief zijn", verklaart procureur Frank Demeester. "Het is niet omdat medeverdachten of opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk blijven, dat zij buiten schot blijven.”

Dankzij de samenwerking met de Britse politiediensten kon een 32-jarige Iraakse verdachte eind mei in Liverpool gearresteerd worden. Bij die actie waren de National Crime Agency (NCA) en de Merseyside Police betrokken.

De vermoedelijke mensensmokkelaar verzette zich tegen zijn overlevering, maar werd gisteren toch overgebracht naar België. Deze namiddag werd de Irakees aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven.