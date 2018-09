Verdwijnt zwaar verguisde Amerikaanse militaire basis op Japanse eiland Okinawa? ADN

30 september 2018

19u37

Bron: Belga 0 Het geschil rond de verhuis van een Amerikaanse militaire basis op het Japanse eiland Okinawa riskeert de regering van de rechtsconservatieve premier Shinzo Abe zuur op te breken.

Bij de verkiezing van de gouverneur van Okinawa, waar het gros van de Amerikaanse troepen in Japan is gelegerd, tekent zich vandaag een nederlaag van regeringskandidaat Atsushi Sakima af. Dat deelt het persbureau Kyodo mee. Winnaar van de verkiezing wordt wellicht de vroegere afgevaardigde uit de oppositie, Denny Tamaki.

Centraal in de verkiezingsstrijd stonden de fel omstreden plannen van de regering Abe om de midden in een woonzone van de stad Ginowan gelegen marinebasis Futenma naar het minder bevolkte kustgebied Haneko op Okinawa te verplaatsen. Tamaki daarentegen wil dat de basis helemaal van Okinawa verdwijnt. Zijn nakende verkiezingsoverwinning kan de omzetting van de plannen van de centrale regering roet in het eten gooien, klinkt het.

De bevolking op Okinawa heeft de afgelopen jaren steeds luider geprotesteerd tegen de marinebasis Futenma. Geluidsoverlast, veiligheidsrisico's en misdrijven van Amerikaanse militairen joegen de inheemse bevolking op de barricades. De Verenigde Staten zijn de beschermende mogendheid van Japan. Al sinds 2006 bestaat er een afspraak om de basis naar Haneko in het westen van het eiland te verplaatsen. Maar dat is een beschermd natuurgebied, dat plaats biedt aan bedreigde diersoorten, zoals de doejong of Indische zeekoe.