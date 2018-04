Verdwijning van twee meisjes was al 18 jaar raadsel voor politie. Tot gefluister over enkele polaroids steeds luider werd Karen Van Eyken

26 april 2018

15u49

Bron: The Washington Post 34 Op 30 december 1999 verdwenen Ashley Freeman en Lauria Bible spoorloos na een aangestoken brand in een woonwagen in de Amerikaanse staat Oklahoma. Speurtochten naar de daders tot in Mexico en Canada leverden niets op. Maar dan waren er die polaroidfoto's.

Het begon allemaal met een verjaardagsfeestje dat een verschrikkelijke afloop kende.

Ashley werd 16 jaar op 29 december 1999. Lauria vroeg aan haar ouders of ze voor de gelegenheid bij haar beste vriendin thuis mocht overnachten. Haar ouders stemden toe.

De volgende morgen rond 5u30 moest de brandweer in allerijl uitrukken voor een brand in de woonwagen van de Freemans. Agenten troffen een vermoord ouderpaar aan. De lichamen vertoonden schotwonden. Van de meisjes was geen spoor. Uit het onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. De verschillende zoekacties naar de vriendinnen bleven vruchteloos.

Op een gegeven moment bekenden reeds twee veroordeelde criminelen - Tommy Lee Sells en Jeremy Jones - de moorden, maar zij trokken later hun bekentenissen weer in.

Maar volgens onlangs vrijgegeven rechtbankdocumenten was er in de wereld van meth-gebruikers en dealers, die zich afspeelt tussen stacaravans en de gevangenis, weinig twijfel over wat er met Lauria en Ashley was gebeurd. Dat kwam omdat ze de polaroids hadden gezien.

Trofeeën

Geruchten daarover deden de ronde maar niemand durfde het luidop zeggen. De moordenaars hielden de bewuste beelden van de meisjes bij als waren het trofeeën. Er zouden een dozijn foto's geweest zijn - weggestopt in een lederen aktetas. Op sommige foto's waren de vermiste meisjes te zien terwijl ze vastgebonden op het bed lagen of op een stoel zaten. Alhoewel de autoriteiten de polaroids nooit zelf te zien kregen, stonden ze in het geheugen gegrift van talloze getuigen, zoals de ex-vriendin van één van de daders. Maar omdat de moordenaars een klimaat van angst hadden gecreëerd durfde niemand al die jaren zijn of haar mond open te doen. Na 18 jaar zou de mysterieuze zaak eindelijk worden opgelost.

Na jaren van vruchteloos speuren kondigden onderzoekers maandag immers aan dat ze uiteindelijk drie mannen hadden geïdentificeerd als de ontvoerders en moordenaars van Lauria en Ashley: Warren 'Phil' Welch, David Pennington en Ronnie Busick.

Zowel Welch als Pennington zijn ondertussen dood. Busick (66) werd afgelopen zondag in Wichita gearresteerd. De vrijgegeven rechtbankdocumenten verduidelijken hoe gefluister over de polaroids, verloren verzekeringspapieren en een recent ontdekte doos met bewijsmateriaal de zaak in een stroomversnelling hebben gebracht.

Drugsbaron

Phil Welch zat in het drugsmilieu volgens getuigen die pas na bijna twee decennia met de politie hebben gesproken. Hij produceerde methamfetamines. Pennington werd als drugsbaron omschreven. Beiden hadden al een strafblad voor ze gingen moorden in 1999.

In het door de aanklagers uit de doeken gedane scenario kwamen Welch, Pennington en Busick naar de woonwagen van de Freemans om een ​​rekening te vereffenen in verband met een mislukte drugsdeal. Nadat ze het echtpaar hadden omgebracht en de woonwagen in brand gestoken, besloten ze om de meisjes mee te nemen en "plezier te hebben met hen".

Een getuige vertelde aan de speurders dat Lauria en Ashley enkele dagen in de trailer van Welch werden vastgehouden, verkracht en uiteindelijk gewurgd. Hun lichamen zouden in een put gegooid zijn, maar hun stoffelijke resten zijn nog steeds niet gevonden.

Ex-vriendin

Een ex-vriendin van Welsh ontdekte de polaroids toevallig - enkele maanden nadat de meisjes spoorloos waren verdwenen - toen haar vriend was opgepakt voor huiselijk geweld. Ze was er zeker van dat op de foto's de vermiste tieners stonden. De vrouw gooide de beelden in een koffer van een achtergelaten wagen nabij de trailer en vluchtte naar het huis van een kennis. Toen Welsh weer op vrije voeten kwam, belde hij haar op en vroeg of ze de polaroids had gezien. "Praat er met niemand over, of je eindigt zoals de meisjes ... in een put", dreigde hij.

Enkele jaren na de moorden kreeg ook een andere getuigde de polaroids te zien. Welch en Pennington leken trots op hun daden. Nog een ander iemand verklaarde aan de politie dat hij had gezien hoe de drie mannen samen naar de foto's aan het kijken waren.

Verzekeringskaart

Eveneens een verzekeringskaart die werd aangetroffen op de plaats van delict en later opdook in een doos vol bewijzen, kon gelinkt worden aan Welch. Speurders konden eindelijk de hele puzzel leggen en de zaak oplossen.

Rest nog de vraag waar Ashley en Lauria begraven liggen. "Nu moet alle aandacht gaan naar het vinden van de lichamen van de meisjes", schreef Lauria's familie op Facebook. "We verwelkomen alle informatie die naar hun laatste rustplaats leidt. We kunnen deze zaak niet afsluiten vooraleer ze weer bij ons zijn."