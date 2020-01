Verdwijning Théo Hayez: DNA-onderzoek op twee haren die gevonden werden op pet LH

29 januari 2020

12u31

Bron: The Australian 3 Kan een pet voor een nieuwe wending zorgen in de zaak rond de verdwenen rugzaktoerist Théo Hayez? Acht maanden na zijn verdwijning in de kustplaats Byron Bay gaat de Australische politie een nieuwe DNA-test uitvoeren op twee haren die werden gevonden op een pet die wellicht van Hayez was. Dat meldt de Australische site The Australian.

Volgens The Australian kreeg de familie van Hayez, die op 31 mei van vorig jaar voor het laatst gezien werd na een avondje uit, van de speurders te horen dat ze een DNA-test gaan doen op twee haren die werden gevonden op een Puma-pet.

De pet werd in juli 2019 in een bosrijk gebied vlakbij Tallow Beach gevonden door vrijwilligers die deelnamen aan de zoekactie. Die vindplaats is de plaats waar het laatst een signaal van de gsm van Hayez werd opgepikt. In oktober vorig jaar meldde de Facebookpagina Looking for Théo Hayez nog dat het hoofddeksel zeker aan de jongen toebehoorde.

De familie, die er ook van overtuigd is dat het om zijn pet gaat, reageerde verrast op het nieuws omdat het eerder al te horen kreeg dat een DNA-test geen resultaat had opgeleverd. Volgens de familie is de pet een belangrijk bewijs omdat het het enige kledingstuk is dat van hem gevonden werd.

“De haren waren toen niet getest”, zegt Jean-Philippe Pector, de peetvader van Hayez, in The Australian. “Blijkbaar doen ze dat alleen omdat ze geen DNA-match vonden met de pet zelf. Het is vreemd dat ze de haren niet meteen hebben getest”, aldus Pector nog.