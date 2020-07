Verdwijning Maddie McCann: ‘veelbelovende’ tip binnengelopen, advocaat Christian Brückner bekritiseert het gerecht Caspar Naber

03 juli 2020

08u43

Bron: AD.nl 1 De Duitse politie zegt een ‘veelbelovende’ tip te hebben ontvangen over het Portugese mobiele nummer dat van belang kan zijn voor het onderzoek tegen Christian Brückner. De 43-jarige zedendelinquent wordt ervan verdacht de Britse Madeleine McCann in mei 2007 te hebben ontvoerd en vermoord in het zuiden van Portugal.

De tip was een van in totaal zestien tips die binnenkwamen tijdens de uitzending van het Duitse programma ‘Aktenzeichen XY ...ungelöst’ woensdagavond.

Daarin werd de kijkers opnieuw om hulp gevraagd bij het achterhalen van de identiteit van de man of vrouw die op de avond van Maddie’s verdwijning, op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een half uur lang belde met Christian Brückner op diens gsm. Dat gebeurde met een Portugees mobiel nummer: +351916510683. “Wij hopen dat de gebruik(st)er zich bij ons meldt omdat hij of zij een belangrijke getuige voor ons kan zijn’’, zei hoofdcommissaris Christian Hoppe van de Duitse federale recherche (BKA).

Opladen

Het BKA geeft omwille van het onderzoek geen details over de ‘veelbelovende’ tip die daarop binnenkwam, maar wilde vandaag wel iets kwijt over de andere tips.



“Eentje ging over een mogelijke manier om het mobiele nummer te onderzoeken. In Portugal is het mogelijk beltegoed op te laden bij geldautomaten van het zogenoemde Multibanco-netwerk. Wellicht hebben banken in de omgeving van Praia da Luz het bewuste telefoonnummer destijds geregistreerd’’, verklaarde BKA-woordvoerder Alfred Hettmer, die zich bezighoudt met de kijkersreacties op de uitzendingen van ‘Aktenzeichen XY ... ungelöst’.

‘Bewijsnood’

Een van de Duitse advocaten van Christian Brückner uitte overigens naar aanleiding van de uitzending van het opsporingsprogramma forse kritiek op het Openbaar Ministerie in Braunschweig, dat het onderzoek voert.

“De procureur heeft het duidelijk gemunt op onze cliënt en probeert zijn bewijsnood nu koste wat kost te verhelpen”, verklaarde Friedrich Fülscher tegenover de nieuwszender n-tv. Hij is zeer benieuwd naar het ‘op feiten gebaseerde vermoeden van schuld’ dat het Duitse gerecht naar eigen zeggen heeft tegen Bruckner. “Ik vind deze uitspraak buitengewoon gewaagd’’, aldus de strafpleiter.

Ruim 800 tips

De advocaat uit Kiel, die de Maddie-verdachte verdedigt met zijn Hamburgse collega Johann Schwenn, wilde verder niet ingaan op de beschuldigingen aan het adres van hun cliënt. Hij zei wel dat Brückner ‘totaal anders is’ als het beeld dat de buitenwereld van hem heeft. “Ik ervaar hem als een zeer rustige en vriendelijke gesprekspartner.’’

De eerdere uitzending van begin juni waarin werd gemeld dat er een Duitse verdachte was van de ontvoering en moord op Madeleine McCann leverde ruim 800 tips op, zo maakte BKA-hoofdcommissaris Christian Hoppe woensdag bekend in de nieuwe uitzending.

Handlanger

Op 3 mei 2007 belde een Portugees nummer tussen 19.32 en 20.02 uur met Brückner op een ander Portugees nummer, zo blijkt uit locatiegegevens. Madeleine McCann verdween die avond tussen 21.10 en 22.00 uur. De ouders Kate en Gerry McCann zaten toen te eten met enkele vrienden in een tapasbar op 50 meter van hun appartement. Daar lagen Madeleine (3) en de tweeling Sean en Amelie (1) te slapen.

De rechercheurs vermoeden dat de beller een werknemer was van het vakantiecomplex in Praia da Luz en Brückner tipte over een geschikt tijdstip om het appartement van de McCanns binnen te dringen.

