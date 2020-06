Verdwijning in VS na acht maanden ten einde: opgegraven menselijke resten blijken van Joshua (7) en Tylee (17) mvdb

11 juni 2020

09u17

Bron: AP - Fox10 4 Verenigde Staten De geruchtmakende verdwijning van twee kinderen in de VS kent na meer dan acht maanden een luguber einde. Tylee Ryan (17) en haar geadopteerde broertje Joshua ‘JJ’ Vallow (7) zijn in september voor het laatst gezien. Speurders maakten dinsdag bekend dat ze in Rexburg (Idaho) menselijke resten hebben opgegraven op het domein van Chad Daybell, de stiefvader van de twee. Een maand voor hun verdwijning waren de kinderen met hun moeder naar Rexburg verhuisd.

Op dronefoto’s van Associated Press is te zien hoe FBI-agenten en lokale eenheden dinsdag groeven op een veld nabij de woning van Daybell. De menselijke resten zijn nog niet formeel geïdentificeerd. Familieleden hebben inmiddels een persverklaring gepubliceerd waarin ze bevestigen dat het om de vermiste kinderen gaat. “Ons verdriet is ondraaglijk”, klinkt het. “We hopen dat de kinderen geen pijn hebben moeten lijden. De officiële verklaring van de politiediensten volgt later. We vragen onze privacy te respecteren.”



Chad (51) is dinsdag opgepakt en is aangeklaagd wegens het verbergen of vernietigen van menselijke resten. Echtgenote Lori (46) zit al maanden vast en kreeg vier klachten tegen zich te horen waaronder belemmering van het politieonderzoek.

Wederkomst van Christus in juli 2020

Tylee en haar broertjeJoshua ‘JJ’ zijn voor het laatst gezien op 23 september 2019. De twee waren een maand eerder met mama Lori vanuit Arizona naar Idaho verhuisd. De eerste echtgenoot van Lori overleed begin vorig jaar in verdachte omstandigheden. Deze Charles Vallow had de scheiding aangevraagd. Lori bleek in de ban geraakt van “de wederkomst van Christus in juli 2020” en vervreemdde van Charles. Ze was via internet in contact gekomen met Chad die enkele publicaties op zijn naam heeft over het einde der tijden. Nog voor de scheiding uitgesproken was, werd Charles doodgeschoten door Lori’s broer Alex Cox. “Het was wettige zelfverdediging”, verklaarde deze. Hij vuurde toen Charles hem met een baseballknuppel te lijf ging. Althans, dat beweert hij toch.

In oktober 2019 stierf ook Tammy , de eerste vrouw van Chad. Het leek om een natuurlijk overlijden te gaan, maar de politie stelde dat achteraf in vraag en liet het lichaam van de vrouw opgraven voor een autopsie. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Twee weken na het overlijden van Tammy stapten Lori en Chad in het huwelijksbootje. Vreemd, vonden ook de politiediensten.

De grootouders van ‘JJ’ die in de staat Louisiana wonen, sloegen inmiddels alarm. Lori wimpelde hen telkens af als ze vroegen of hun kleinzoon niet aan de telefoon kon komen. De politie kwam op 26 november een kijkje nemen in Rexburg en kreeg te horen dat de kinderen bij vrienden logeerden in Arizona. Dit bleek niet te kloppen. Speurders wilden ‘s anderendaags het Lori en Chad daarover aan de tand voelen, maar het koppel bleek met de noorderzon verdwenen. Ze bleken plotsklaps verhuisd naar Hawaï. De politie op de eilandengroep arresteerde Lori in februari. Ze is een maand later naar een gevangenis in Idaho overgebracht. Heel veel vragen blijven nog open. Een persconferentie moet meer duidelijkheid brengen.