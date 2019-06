Verdwenen Salvator Mundi van Da Vinci “bevindt zich op luxe jacht” FVI

10 juni 2019

19u28

Bron: Belga 1 Een kunstexpert denkt te weten waar Leonardo da Vinci's 'Salvator Mundi' is gebleven. Het schilderij dat anderhalf jaar geleden voor 450 miljoen dollar werd geveild en sindsdien spoorloos is, zou hangen op een superluxe jacht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Het portret van Jezus als 'Redder van de wereld' werd in november 2017 het duurste schilderij ter wereld. Volgens verschillende media deed de Saudische prins Badr bin Abdullah bin Farhan, een familielid van kroonprins Mohammed bin Salman, het hoogste bod in opdracht van de autoriteiten in Abu Dhabi.

Het schilderij zou naar verluidt komen te hangen in het Louvre Abu Dhabi, maar daar is het nog altijd niet te zien. Volgens een kunstexpert van het doorgaans goed ingevoerde Artnet is het de bedoeling dat de Salvator Mundi op termijn naar Al-Ula in Saudi-Arabië verhuist, waar een cultureel centrum moet verschijnen.

Tot die tijd blijft het schilderij aan boord van de 134 meter lange Serene. Het schip lag volgens persbureau Bloomberg eind mei voor de kust van de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh in de Rode Zee.