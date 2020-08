Verdwenen Italiaanse dj dood teruggevonden, haar zoontje (4) blijft na negen dagen vermist mvdb

12 augustus 2020

16u50

Bron: Il Messaggero - La Repubblica 0 De politie op Sicilië zoekt voor de negende dag op rij naar Gioele (4), een jongetje wiens vermiste moeder (43) dood is teruggevonden in bosrijk gebied. Van de jongen zelf is vooralsnog geen spoor. De hulpdiensten zetten voor hun grootschalige zoektocht speurhonden en drones in. Het lijkt een race tegen de klok.

Volgens lokale media raakte mama Viviana Parisi op maandag 3 augustus betrokken in een verkeersongeval met enkel lichte materiële schade. Ze liet de gehavende wagen achter op de snelweg Messina-Palermo ter hoogte van het noordelijke gemeente Caronia. De speurders gaan ervan uit dat Gioele mee in de auto zat, al is dat niet zeker. Parisi was in eigen land een bekende hardstyle-dj en draaide als ‘Express Viviana’ op feesten over heel Europa.

Viviana had echtgenoot Daniele Mondello verteld dat ze met Gioele inkopen ging doen in Milazzo nabij de stad Messina. Mondello, eveneens hardstyle-dj, gaf zijn vrouw en zoon als vermist op. Een onrustwekkende verdwijning, oordeelde de politie meteen.

Onherkenbaar

Carabinieri en brandweerlui kamden dagenlang omvangrijk bosgebied van 400 hectare uit. Hierbij werden drones en speurhonden ingezet. Het leidde op zaterdag tot de vondst van het haast onherkenbare lichaam van Viviana. De resultaten van een autopsie zijn nog niet officieel bekendgemaakt. Advocaat Pietro Venuti, die de familie van de vrouw bijstaat, spreekt tegenover de krant Il Messagero van verwondingen die wijzen “op een val van bovenaf”. Nog volgens de advocaat gaan speurders uit van zelfdoding. Twee onbekenden die volgens getuigen zouden hebben verklaard na het ongeval een volwassen vrouw en een kind over de vangrail te hebben zien klimmen, hebben zich nog niet bij de politie gemeld. Dit, ondanks de massale media-aandacht voor de zaak.

De zoektocht naar Gioele gaat onverminderd verder. De kansen dat het jongetje nog in leven is, slinken met het uur. Heel veel vragen blijven nog open. Als de kleuter wel degelijk mee in de auto zat, had hij geen voedsel of drank bij zich. En ook op Sicilië is het puffen geblazen met temperaturen die oplopen tot 34°C. Heeft Viviana haar zoontje gedood, het lichaam verborgen en is ze vervolgens uit het leven gestapt? Een vreselijke hypothese die niet wordt uitgesloten.

Volgens dagblad La Republicca vertoonde Viviana de afgelopen maanden tekenen van een depressie. De lockdown en de angst voor het coronavirus vielen haar erg zwaar. Ze verhuisde in 2003 vanuit Turijn naar Sicilië om bij echtgenoot Mondello te zijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.



