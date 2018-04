Verdwenen duikboot gevonden die topnazi’s en schatten naar Zuid-Amerika gebracht zou hebben en hij werpt nieuw licht op mythe KVDS

19 april 2018

07u44

Bron: The Sun, Sea War Museum 0 Wetenschappers van het Deense Sea War Museum hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan op de bodem van de Noordzee en die werpt een nieuw licht op de hardnekkige maar nooit bewezen geruchten dat hooggeplaatste Nazi’s na hun nederlaag in de Tweede Wereldoorlog met onderzeeërs naar Zuid-Amerika vluchtten en daar hun goud in veiligheid brachten.

De onderzoekers vonden op 18 kilometer ten noorden van Skagen – de noordelijkste stad van Denemarken – het vermiste wrak van een Duitse duikboot van het type U-3523, waarvan werd aangenomen dat hij gebruikt was bij de vlucht van de Nazi’s. Het ging om een van het nieuwe type XXI-onderzeeërs van Hitler, dat speciaal was ontworpen om langere tijd onder water te blijven. Het zou zonder onderbreking tot in Zuid-Amerika hebben kunnen varen.

Bommenwerper

Er werd altijd aangenomen dat de U-3523 gekelderd was door een Britse B24 Liberator-bommenwerper op 6 mei 1945, maar het wrak werd nooit gevonden en dat voedde de geruchten dat de onderzeeër toch was weggekomen met een kostbare lading. De onderzoekers van het Sea War Museum konden het vaartuig nu toch lokaliseren, 14 kilometer ten westen van de positie die de Britten 73 jaar geleden aangaven. (lees hieronder verder)

“Het gerucht dat de onderzeeër op de vlucht was en schatten aan boord had, werd gevoed doordat hij wegvaarde van Duitsland hoewel de oorlog voorbij was”, aldus Gert Normann Andersen, directeur van het Sea War Museum. “Het gerucht ontstond vermoedelijk doordat de U-3523 een erg moderne langeafstandsduikboot was en heel wat Nazi’s op het einde van de oorlog weg proberen te komen met buit. Maar de onderzeeër was onderweg naar Noorwegen en niet naar Zuid-Amerika. Er is ook geen enkel bewijs dat er hooggeplaatste Nazi’s of schatten aan boord waren van het vaartuig.”

Mythe

De mythe dat Adolf Hitler en enkele hooggeplaatste Nazi’s naar Zuid-Amerika vluchtten in de laatste dagen van de oorlog, werd nog gevoed door vrijgegeven documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst. In een dossier van de CIA van 3 oktober 1955 beweerde de voormalige SS’er Phillip Citroen dat Hitler was ondergedoken in Colombia en later in Argentinië. Citroen had een foto die een jaar eerder genomen was in de Colombiaanse stad Tunja en waarop hij naar eigen zeggen afgebeeld stond met Adolf Hitler. “Volgens Citroen vereerden de Duitsers in Tunja de man met alle egards uit het Naziverleden. Ze noemden hem Fuhrer en gaven hem de Nazigroet”, staat in het dossier te lezen. (lees hieronder verder)

In een ander dossier uit de archieven van het FBI – gedateerd op 21 september 1945 – staan ooggetuigenverslagen die beweren dat Hitler aankwam in Argentinië met een duikboot, tweeënhalve week nadat Berlijn gevallen was. “Zoals afgesproken met zes hooggeplaatste Argentijnen stonden zes paarden te wachten op de Duitsers. Bij dageraad werden die gepakt met voorraden en vertrokken ze op een dagreis naar de voet van het zuidelijke Andesgebergte. Bij zonsondergang kwam de groep aan op een ranch waar Hitler en de zijnen zich nu verbergen.”

Naast Hitler zouden ook andere prominente Nazi’s naar Zuid-Amerika gevlucht zijn. Onder meer Adolf Eichmann – een van de architecten van de Holocaust – en dokter Josef Mengele.

58 bemanningsleden

De nieuwe ontdekking bewijst echter dat de U-3523 nooit naar Zuid-Amerika reisde en zonk met 58 bemanningsleden aan boord. Andersen heeft ook een kopie van het laatste telegram dat de onderzeeër verstuurde op 5 mei 1945. En dat vermeldt geen hooggeplaatste passagiers of waardevolle lading.

Op scans van de zeebodem is de duikboot te zien, 123 meter onder het wateroppervlak. Daar is hij wel moeilijk toegankelijk. De hele voorkant van het vaartuig zit onder het zand, de achterkant staat tot 20 meter boven de grond.

Nazi Duitsland bouwde in totaal 118 duikboten van het type XXI, maar er waren er maar 4 die goed genoeg werden bevonden voor de strijd. Uiteindelijk werden er amper 2 ingezet, maar geen van beide slaagde erin om een vijandelijk schip tot zinken te brengen.