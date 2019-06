Verdwenen Britse toeriste dood teruggevonden in Peru kv

07 juni 2019

06u29

Bron: Belga 0 Een Britse toeriste die zes dagen vermist was in de jungle in het centrum van Peru is gisteren dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk.

Mary Elizabeth Orchard raakte op 30 mei vermist toen ze met een groep toeristen het nationaal park Yanachaga Chemillen bezocht. Dat is een uitgestrekt natuurgebied op de oostelijke helling van de Andes, in de Peruaanse jungle.

Na een zoektocht van zes dagen vonden de reddingswerkers haar lichaam aan de monding van een kloof, op zo'n 1,5 kilometer van de plaats waar ze het laatst gezien is, aldus de nationale dienst van beschermde natuurgebieden.



Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de toeriste is uitgegleden en in de ravijn is gevallen.