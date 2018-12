Verdwaalde paraglider gered uit elektriciteitslijnen in Venezuela kg

11 december 2018

10u53

Bron: BBC 0 Een paraglider beleefde de schrik van z’n leven toen hij verstrikt raakte in enkele elektriciteitslijnen in de Venezolaanse deelstaat Táchira. De stroom moest een uur lang worden afgesloten om de man te redden.

Venezolaanse energiemaatschappij Corpoelec liet op Twitter weten dat de bewoners van de regio het een tijdlang zonder elektriciteit zouden moeten doen. Dat is op zich niet vreemd: verschillende delen van het land wordt wel vaker geplaagd door stroompannes. Maar de reden voor deze onderbreking was wel heel bijzonder.



Een paraglider was erin geslaagd om met zijn parachute een stel elektriciteitslijnen te raken. De man raakte verstrikt en kon geen kant meer uit.

por lo cual se suspenderá el servicio eléctrico en algunos sectores del estado Táchira por un lapso aproximado de 1 hora @LMOTTAD 2/2 pic.twitter.com/9rSeLbNmAD Corpoelec Táchira(@ corpoelectachir) link

Gelukkig raakte hij geen lijnen die effectief onder stroom zaten, volgens minister van Energie Luis Motta Dominguez.



De paraglider werd minder dan een uur later uit zijn hachelijke situatie bevrijd. Het is niet duidelijk of hij er verwondingen aan overhoudt.



De stroompanne had wel een invloed op 360 gebouwen in de staat waar die dag gestemd zou moeten worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, meldt Dominguez. Sowieso was de opkomst erg laag, doordat de oppositie de verkiezingen zou hebben geboycot.

Bekijk ook: