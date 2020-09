Verdwaalde bultrug ontsnapt aan krokodillen: “Allerbeste resultaat waarop we konden hopen” Michelle Desmet

21 september 2020

10u28

Bron: CNN 6 Tijdens hun jaarlijkse terugkeer van Australië naar Antarctica, raakten vorige week enkele walvissen verdwaald. Ze kwamen terecht in wateren waar ook krokodillen hun thuisbasis hebben. Twee walvissen zwommen terug naar zee maar een derde walvis geraakte in de moeilijkheden. Nu, twee weken later, meldden autoriteiten dat het dier veilig en wel terug in zee zwemt.



Drie bultruggen kwam in de East Alligator in het Kakadu National Park terecht, de vaste stek voor krokodillen. Vorige week dinsdag werd de verdwaalde walvis voor het laatst gezien, vertelt een woordvoerder van het park. “We hielden de walvis van zo’n 16 meter lang uren in het oog. We zijn dan ook opgelucht dat het dier zijn weg naar zee vond”, vertelde Feach Moyle van het Kakadu National Park.

“Het dier zwom terug naar zee tijdens de vloed van dit weekend”, voegde Moyle toe, en bedankte de autoriteiten voor hun samenwerking in “deze zeer ongebruikelijke situatie”.

“Blij dat het zijn eigen weg heeft gevonden”

Expert Carole Parker reageerde ook op het heuglijke nieuws: “Het was fantastisch om met het personeel van Kakadu en deskundige wetenschappers samen te werken om manieren te vinden om de walvis te helpen, maar ik ben erg blij dat het dier het op eigen houtje deed”, zei Palmer in de verklaring van het park. “Dit is het allerbeste resultaat waarop we hadden kunnen hopen.”



