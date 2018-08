Verdwaald peutertje in pikkedonker gevonden op straat in Roosendaal, familie heeft zich nog niet gemeld Sebastiaan Quekel

23 augustus 2018

08u13

Bron: AD.nl 33 In het Nederlandse Roosendaal, net over de grens met België, is gisteravond laat een verdwaald jongetje gevonden. Het gaat volgens de politie mogelijk om een Pakistaans of Indiaas kind van tussen de één en twee jaar oud. De familie van de peuter heeft zich tot op heden niet gemeld. "We willen het mannetje graag weer bij zijn familie terugbezorgen", laat de politie weten in een bericht.

Het jongetje werd rond middernacht op de Flintdijk in Roosendaal 'gevonden' door buurtbewoners. Zij waarschuwden de politie, die de zorg van het kind overnam. Ondertussen is de peuter ondergebracht in een pleeggezin. Er wordt op dit moment overwogen om een foto van het kind te plaatsen. "We hopen dat dat niet nodig is omdat zijn familie bekend wordt", legt een woordvoerder uit.

Signalement

Er is wel alvast een signalement vrijgegeven. Het jongetje heeft een getinte huidskleur en kort zwart haar. Hij draagt twee oorringen en is gekleed in een zwarte leren jas van het merk River Island. De peuter heeft zwarte Adidas klittenbandschoenen aan, Cars-sokken en een spijkerbroek. Hij draagt een blauw-groene speen aan een rood-wit koord met een piratenplaatje daarop.

Wie een vermoeden heeft om welk kind het gaat en wie zijn ouders zijn, wordt verzocht contact op te nemen met de Nederlandse politie.