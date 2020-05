Verdere opening lager onderwijs pas op 5 juni - Meer dan 100.000 sterfgevallen in de VS - Aantal doden en besmettingen in Italië harder gestegen

• “Dit is wellicht het eind van de eerste golf, maar vergeet niet dat slechts 6 procent van de bevolking is blootgesteld. Het virus heeft nog een enorm grote speeltuin waar het lelijk kan huis houden”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.• Het openen van grenzen zit in een stroomversnelling: dit is uw vakantieland van plan • Kinderen zijn vergeten in coronacrisis: 4 op de 10 begrijpt richtlijnen niet