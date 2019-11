Verder onderzoek nodig naar “vage verklaringen” Fourniret in verdwijningszaak kv

14 november 2019

20u02

Bron: Belga 0 De veroordeelde seriemoordenaar Michel Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier zijn niet langer aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van een vrouw in het noordwesten van Frankrijk. Dat is vandaag bij de procureur van Caen vernomen.

Fourniret en Olivier waren dinsdag aangehouden in Nanterre, in een onderzoek naar de verdwijning van de 29-jarige Lydie Logé in Saint-Christophe-le-Jajolet in het Franse departement Orne in 1993. De zaak werd in 2009 geseponeerd, maar in 2018 werd ze heropend.

Volgens procureur Carole heeft Fourniret de feiten "niet ruiterlijk erkend". Hij gaf "min of meer vage antwoorden die om onderzoek en verificaties vragen". In dit stadium van het onderzoek is de rol van Olivier niet uitgeklaard, aldus de magistrate.



Michel Fourniret kreeg in 2008 levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating, voor de moord op een hele reeks meisjes en vrouwen in Frankrijk en België. Onder de slachtoffers was de Belgische Elisabeth Brichet. Monique Olivier kreeg als medeplichtige eveneens levenslang.