Verdeeldheid binnen Republikeinse partij over Trumps gevlei van Saudische kroonprins: "Dit is Saudi-Arabië first"

22 november 2018

19u29

Dat de Amerikaanse president Donald Trump weigert om actie te ondernemen tegen Saudi-Arabië naar aanleiding van de moord op journalist Jamal Khashoggi valt niet in goede aarde bij veel van zijn Republikeinse partijgenoten. Zij waarschuwen voor gevaarlijke gevolgen en vrezen dat de VS hun "morele stem verloren hebben".

Volgens Trump is er onvoldoende bewijs dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de opdracht gaf voor de moord op Khashoggi. De journalist gold als een van zijn grootste critici. Daarmee gaat Trump in tegen de conclusies van de CIA, die op basis van onderschepte telefoontjes vaststelde dat de kroonprins de executie had bevolen.

“Misschien moet de wereld verantwoordelijk gehouden worden, want de wereld is een gemene plek. De wereld is een heel erg gemene plek”, zei de Amerikaanse president vandaag tijdens een ontmoeting met journalisten aan zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.



Trump verzette zich ook tegen de kritiek dat zijn weigering om maatregelen te treffen tegen de Saudi’s andere overheden zal inspireren om achter journalisten aan te gaan en mensenrechten te schenden. Volgens Trump is het Arabische koninkrijk een belangrijke bondgenoot die heeft geholpen in het drukken van de brandstofprijzen.

We moeten op zijn minst Saudi-Arabië NIET belonen met onze gesofisticeerde wapens die zij op hun beurt gebruiken om burgers te bombarderen. Rand Paul, Republikeins senator

Kritiek

Veel vooraanstaande Republikeinen veroordelen Trumps gebrek aan actie.

Volgens senator Rand Paul plaatst Trump hiermee niet ‘America First’, maar ‘Saudi Arabia First’, schreef hij op Twitter. Paul schaart zich dan ook achter een wetsvoorstel dat een wapenverkoop aan Saudi-Arabië ter waarde van 110 miljard dollar wil tegenhouden. “We moeten op zijn minst Saudi-Arabië NIET belonen met onze gesofisticeerde wapens die zij op hun beurt gebruiken om burgers te bombarderen”, tweette hij dinsdag. “Ik zal me blijven inzetten voor wetgeving om de Saudische wapenverkoop en de oorlog in Jemen te stoppen.”

Wat de president in feite zei was: ‘als je me uitgebreid bewierookt en veel geld aan ons land geeft, dan zullen we de andere richting uitkijken wat betreft jullie moorden op journalisten en andere zaken’. Bob Corker, Republikeins senator

Senator Bob Corker, de Republikeinse voorzitter van de senaatscommissie Buitenlandse Zaken, is naar eigen zeggen “verrast” door Trumps uitspraken. “Het bracht ons land naar een dieptepunt op moreel vlak”, reageert hij. “Wat de president in feite zei was: ‘als je me uitgebreid bewierookt en veel geld aan ons land geeft, dan zullen we de andere richting uitkijken wat betreft jullie moorden op journalisten en andere zaken’.”

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verdedigt Trumps beslissing en wijst erop dat de VS al sancties getroffen hebben tegen 17 Saudische diplomaten die verdacht worden van hun betrokkenheid bij de moord op Khashoggi, die een column schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post. “We hebben sancties getroffen tegen 17 mensen - sommigen van hen hebben een erg hoge positie in de Saoedische regering. We gaan ervoor zorgen dat Amerika altijd opkomt voor de mensenrechten.”

“Morele stem verloren”

Maar Lindsey Graham, de Republikeinse senator uit South Carolina was niet overtuigd: “Als we onze morele stem verliezen, verliezen we onze sterkste troef”, reageerde hij. Volgens Graham is de kroonpins “irrationeel” en “krankzinnig” en is er een sterke steun van beide partijen in het Congres voor hardere sancties tegen Saudi-Arabië en leden van de koninklijke familie.

Trump argumenteerde dinsdag dat het opzeggen van de wapendeal met Saudi-Arabië alleen maar in het voordeel zou zijn van Rusland en China. Bovendien hebben de VS het land ook nodig als tegengewicht voor Iran, om het extremisme in de regio aan te pakken en de olieprijzen stabiel te houden, zei hij.

22 senatoren - 11 Republikeinen en 11 Democraten - hebben onderzoeken laten instellen naar de mogelijke betrokkenheid van Mohammed bin Salman bij de moord op Jamal Khashoggi.