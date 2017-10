Verdeeld Spanje trekt de straat op: voor overleg over Catalonië, ook demonstraties tegen onafhankelijkheid ADN

13u57

Bron: ANP 4 afp Tienduizenden Spanjaarden hebben vandaag in diverse steden gedemonstreerd voor een overleg over Catalonië. Onder het motto "Praten we?'' kwamen zij samen voor de stadhuizen van onder meer de Spaanse hoofdstad Madrid en Barcelona, de hoofdstad van de regio Catalonië die zich wil afscheiden van Spanje.

De meeste actievoerders waren in het wit gekleed en droegen witte linten en ballonnen. De demonstranten riepen de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont op om met elkaar in gesprek te gaan. Steeds opnieuw scandeerden ze "wij willen dat er wordt gepraat". Aan het adres van Rajoy en Puigdemont riepen de betogers "praat of stap op".

Niet ver van de demonstratie in Madrid waren bij een tweede actie duizenden mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de onafhankelijkheid van Catalonië.

De situatie dreigt te escaleren. Catalaanse partijen hebben aangekondigd de onafhankelijkheid uit te zullen roepen naar aanleiding van het door Madrid en rechter verboden referendum van vorige zondag.