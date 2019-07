Verdachten van verkrachting Belgische toeriste (22) op strand in Barcelona vrijgelaten KVDS

14 juli 2019

10u42 0 De twee Zwitsers die opgepakt werden op verdenking van het verkrachten van een 22-jarige Belgische toeriste op een strand in Barcelona, zijn vrijgelaten. Dat hebben bronnen binnen de Catalaanse politie bevestigd aan de Spaanse krant Metropolis Abierta.

De feiten waarvan de twee Zwitsers – ook toeristen – beschuldigd werden, zouden plaatsgevonden hebben in de vroege ochtend van vrijdag 5 juli.

Nachtclub

Het slachtoffer was samen met enkele vriendinnen naar de bekende nachtclub Opium getrokken en was de twee verdachten daar tegen het lijf gelopen, zo verklaarde ze later zelf aan de politie. Ze zouden aan de praat geraakt zijn en de mannen zouden even later geprobeerd hebben om haar aan te randen op het toilet van de zaak. De Belgische toeriste vertelde hoe ze was kunnen ontsnappen en naar buiten was gerend, maar de mannen slaagden erin om haar in te halen.





Op het strand van Somorrostro zouden de twee haar vervolgens samen verkracht hebben. Daarna lieten ze haar achter. Even later zou de vrouw - in shock - gevonden zijn door haar vriendinnen, die een passerende politiepatrouille tegenhielden en om hulp vroegen.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en de vriendinnen gingen samen met de politie op zoek naar de daders. Die bleken gewoon teruggekeerd te zijn naar de club. Nadat ze geïdentificeerd waren door de vriendinnen, werden ze opgepakt en beschuldigd van seksuele aanranding. De Catalaanse politie Mossos d’Esquadra zou hen nu echter vrijgelaten hebben.

Aanranding

Dat vertelden politiebronnen toch aan de krant Metropolis Abierta. Volgens de bronnen zou de aanranding nooit plaatsgevonden hebben. Net na de feiten verklaarde de politie aan de media nochtans wel degelijk dat de jonge vrouw verkracht was. Over de exacte omstandigheden van de vrijlating is echter nog niets bekend en is ook nog niets officieel meegedeeld.