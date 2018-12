Verdachten van moord op Scandinavische toeristes waren ‘lone wolves’ volgens Marokko KVDS

Bron: Reuters 0 De Marokkaanse autoriteiten geloven dat de vier verdachten van de moord op twee Scandinavische toeristes in het Atlasgebergte op eigen initiatief handelden, ondanks het feit dat ze eerder trouw gezworen hadden aan terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat heeft de woordvoerder van de Marokkaanse binnenlandse inlichtingendienst gemeld aan persbureau Reuters. Boubker Sabik zei ook dat de arrestatie van negen anderen in de zaak een nieuwe aanslag vermeden heeft.

Louisa Vesterager Jespersen (24) uit Denemarken en Maren Ueland (28) uit Noorwegen werden exact een week geleden dood teruggevonden vlakbij het Marokkaanse dorpje Imlil, op een wandelroute naar Toubkal, de hoogste top van Noord-Afrika.

Aanslag

De vier verdachten (allemaal tussen 25 en 33) zouden volgens Sabik naar Imlil getrokken zijn met het doel om een aanslag te plegen, maar ze hadden hun target niet vooraf bepaald. De vrijdag voordien hadden ze een video opgenomen waarin ze trouw zwoeren aan IS.





Volgens Sabik ging het om ‘lone wolves’. “De aanslag gebeurde niet in overleg met IS. Lone wolves hebben geen toestemming nodig van hun leider”, Aldus Sabik.





Volgens de woordvoerder was één van de vier in 2013 al een keer opgepakt in het kader van een onderzoek naar radicalisering. Hij zou de andere drie geradicaliseerd hebben. (lees hieronder verder)

De negen anderen die vrijdag opgepakt werden, zouden volgens Sabik ook een aanslag gepland hebben. Tijdens enkele raids werden onder meer messen, illegale geweren en materiaal om bommen te maken gevonden.

Authenticiteit

Er is intussen ook een onderzoek aan de gang naar de authenticiteit van een video die kort na de moord op de twee toeristes de ronde deed op sociale media en die hun dood zou tonen. Die zou vreemde elementen vertonen. “De video heeft geen achtergrond en de kleren van de slachtoffers komen niet overeen met wat de vrouwen droegen”, zegt Sabik onder meer.