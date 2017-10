Verdachten van couppoging Turkije krijgen levenslang 19u42 1 EPA Een Turkse rechtbank heeft 25 mensen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor deelname aan de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar. Onder de veroordeelden is een vroegere chef van de kustwacht.

In totaal waren 28 mensen in staat van beschuldiging gesteld voor incidenten op de marinebasis in de noordwestelijke provincie Kovaeli in de nacht van de couppoging. Drie mensen gingen vrijuit.



Eerder deze maand werden 42 voormalige militairen al schuldig bevonden aan een poging om president Erdogan te vermoorden. De meesten kregen levenslang.