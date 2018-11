Verdachten spectaculaire diamantroof Schiphol zwijgen of ontkennen

21 november 2018

Bijna alle verdachten van de diamantroof in 2005 op Schiphol doen er voor de rechter het zwijgen toe over de geruchtmakende roof. Vandaag begon de rechtszaak over de roof voor de rechtbank op Schiphol. Alleen verdachte Raoul T. besliste te praten. Hij ontkent iets met de roof te maken te hebben. T. werkte tijdens de roof op de luchthaven en zou van binnenuit hebben geholpen.