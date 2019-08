Verdachten in zaak dode hovenier Martin hadden volgens politie waarschijnlijk niet de bedoeling hem te doden Peter Luchtenberg Hilbrand Polman

26 augustus 2019

17u59

Bron: AD.nl 0 Het vijftal dat wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 32-jarige hovenier Martin in een speeltuin in het Nederlandse Assen, had waarschijnlijk niet de intentie de man te doden. De politie stelt dat op grond van de eerste bevindingen van het onderzoek geen feiten naar voren zijn gekomen die wijzen op doodslag. De uitkomsten van de lijkschouwing die vandaag is verricht op het lichaam van de man zijn nog niet bekend.

De vijf mannen werden gisteravond “op grond van de eerste bevindingen van het onderzoek” door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Uit het politieonderzoek is niet gebleken dat ze de 32-jarige dove hovenier hebben mishandeld.



“Uit de verhoren van de verdachten, de getuigenissen die we tot nu toe hebben opgetekend en het oordeel van de forensisch schouwarts zijn geen feiten en omstandigheden naar voren gekomen die wijzen op doodslag”, zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus vandaag. “Wij denken niet dat de verdachten de intentie hadden het slachtoffer te doden. Het lijkt er op dat ze hem in bedwang wilden houden om hem aan de politie over te dragen.”



Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat door. Volgens Heidanus kan uit het onderzoek blijken dat sprake is van een ander misdrijf. De vijf mannen blijven dan ook nog steeds formeel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de dove Martin. Vandaag werd ook een autopsie verricht op het stoffelijk overschot van de overleden man. “Het is niet te zeggen wanneer we daar uitsluitsel over hebben. Dat kan binnen een paar dagen zijn, maar het kan ook een paar weken duren.”

Melding van zedendelict

Volgens de politie werd er zaterdag een melding gedaan van een zedendelict met een vierjarig meisje, waarbij de 32-jarige hovenier mogelijk betrokken zou zijn. Hij is daarop aangesproken door de vader van het meisje, die de man probeerde tegen te houden omdat die op zijn fiets wilde wegrijden. Tijdens de worsteling die volgde, kwamen ze ten val. Vier omstanders hebben toen de 32-jarige vastgehouden in afwachting van de politie. De in bedwang gehouden man bleek later te zijn overleden.



Het onderzoek naar het mogelijke zedendelict gaat eveneens verder. In verband met de privacy van de betrokkenen zal de politie hierover geen verdere mededelingen doen. Collega’s van Martin zeiden gisteren “helemaal niets” te geloven van de verhalen dat hij een meisje misbruikt zou hebben.