Verdachte voor moord op Maltese journaliste vrijgelaten en weer gearresteerd jv

22 november 2019

17u43

Bron: dpa 0 Een Maltese zakenman die aangehouden werd in verband met de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia, is gisteren onder politietoezicht vrijgelaten, en vandaag weer gearresteerd.

Gisteren werd Yorgen Fenech vrijgelaten zonder dat hem iets ten laste gelegd werd, heeft premier Joseph Muscat aan de pers verklaard. Volgens de Maltese wetgeving kan een verdachte maximaal 48 uur aangehouden worden zonder dat hij aangeklaagd wordt. "Speurders zijn niet het ene moment helden en het andere moment ezels. Ze weten wat ze doen. Ze hebben meer vragen en hebben tijd nodig om ze te stellen", aldus Muscat.



Vrijdagochtend werd Fenech gezien met politieambtenaren die zijn jacht doorzochten. Na die huiszoeking werd de zakenman opnieuw opgepakt, hebben bronnen aan Engelstalige krant Times of Malta gezegd. Speurders zouden nu tot zondagochtend de tijd hebben om een aanklacht in te dienen of hem weer vrij te laten.

Journaliste Daphne Caruana Galizia kwam 17 oktober 2017 om het leven door een autobom, nadat ze op haar blog Maltese toppolitici van corruptie had beschuldigd. Ze bracht aan het licht dat Muscats stafchef Keith Schembri en minister van Toerisme Konrad Mizzi offshorebedrijven in Panama geopend hadden, en schreef over een geheim bedrijf van Fenech dat aan de twee politici gelinkt kon worden.

Woensdag heeft Muscat verklaard dat er geen aanwijzingen zijn dat Schembri of Mizzi aan de moordzaak gelinkt kunnen worden. De Maltese politie heeft nog geen officiële verklaring over Fenechs arrestatie uitgevaardigd.