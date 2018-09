Verdachte van steekpartij in Chemnitz vrijgelaten TT

18 september 2018

16u00

Bron: Belga 11 Zo'n drie weken na de dodelijke steekpartij in Chemnitz, in het oosten van Duitsland, is één van de opgepakte verdachten vrijgelaten. Dat maakte zijn advocaat bekend. Het gaat om een 22-jarige man met de Iraakse nationaliteit. Het gerecht kon de vrijlating nog niet bevestigen, maar zou vandaag wel beslissen of zijn aanhouding verlengd werd.

De steekpartij, waarbij een 35-jarige Duitser om het leven kwam en twee asielzoekers verdacht werden, gaf aanleiding tot verschillende grote protestmarsen tegen het immigratiebeleid van de regering-Merkel.

Twee verdachten werden opgepakt: een 22-jarige Irakees -die nu zou zijn vrijgelaten- en een 23-jarige Syriër. Het is onduidelijk of die opgesloten blijft.

Volgens de advocaat van de Irakees waren er geen bewijzen dat de man betrokken was bij de steekpartij. "Getuigen konden hem niet identificeren. De politie had een bebloed mes bij het slachtoffer aangetroffen, maar daarop werden geen vingerafdrukken gevonden".

Beide asielzoekers werden ervan verdacht op 26 augustus de Duitser op straat te hebben doodgestoken en twee andere mannen te hebben verwond. Ook een derde Irakees was verdacht, tegen hem werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.