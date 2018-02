Verdachte van schietpartij Florida bedreigde vorig jaar schoolgenoten: "Het zat eraan te komen" kv

14 februari 2018

23u57

Bron: Miami Herald, ABC 0 De negentienjarige Nicolas Cruz die werd gearresteerd na de schietpartij op de school in Parkland, Florida, was een ex-leerling van de school. Een leraar die hem vorig jaar in de klas had, beweert dat er vorig jaar al problemen waren met de jongen. Jongeren die met hem op school zaten, zeggen niet verrast te zijn.

"We kregen vorig jaar al te horen dat hij geen toestemming had om de campus te betreden met een rugzak," zegt wiskundeleraar Jim Gard, die de jongen vorig jaar in zijn klas had. "Er waren vorig jaar problemen waarbij hij leerlingen bedreigde en ik denk dat hem gevraagd werd om de campus te verlaten," voegt hij eraan toe.

Sheriff Scott Israel bevestigde ondertussen dat Cruz geschorst werd door school. Momenteel pluizen agenten de websites van de schutter uit en ze zijn al erg verontrustende informatie op het spoor gekomen, luidt het. Over het motief van de dader had hij nog geen informatie.

Voorspelling

Een leerling van de school vertelde aan lokale zender dat andere scholieren "wisten dat hij de schutter moest zijn". "Veel mensen zeiden dat hij het moest zijn. Veel jongeren grapten dat hij degene zou zien die ooit het vuur zou openen op de school," zei de student. "Nu blijkt dat iedereen het voorspeld heeft. Dat is gestoord."

De zeventienjarige Matthew Walker vertelde aan ABC News dat de verdachte erom gekend was om zijn messen en geweren te tonen. "Hij ging van klas tot klas en schoot gewoon op willekeurige jongeren," aldus Walker. "Alles wat hij post (op sociale media) gaat over wapens. Het is ziek".

Geen waarschuwing

Robert Runcie, de directeur van het schooldistrict, vertelde deze namiddag echter aan journalisten dat hij niet op de hoogte was van enige bezorgdheden omtrent de student. "We kregen geen waarschuwingen," vertelde hij aan The Miami Herald. "Mogelijk waren er tekenen, maar we kregen geen waarschuwing of telefoontjes en er werden geen bedreigingen geuit."