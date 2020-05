Verdachte van Rwandese genocide opgepakt nabij Parijs AW

16 mei 2020

11u55

Bron: Belga 1 Félicien Kabuga, een belangrijke verdachte van de Rwandese genocide die nog voortvluchtig was, is opgepakt in de buurt van de Franse hoofdstad Parijs. Dat heeft het parket-generaal bekendgemaakt.

Félicien Kabuga is een Rwandees zakenman die beschouwd wordt als de financier van de genocide in 1994. “Hij leefde onder een valse identiteit in een appartement in Asnières-sur-Seine”, aldus de aanklager. De zakenman is inmiddels 84 jaar.

Na de moord op de Rwandese Hutu-president Juvénal Habyarimana op 6 april 1994, werden de daaropvolgende maanden meer dan 800.000 Rwandezen vermoord. Het ging vooral om Tutsi’s en gematigde Hutu’s.