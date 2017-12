Verdachte van moord op verdwenen Maëlys (9) ook voor moord op militair aangeklaagd

LB

19u11

Bron: ANP

RV Maëlys is al sinds augustus vermist. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een meisje met wit kleedje in de auto van de hoofdverdachte zit.

Een man die in Frankrijk wordt verdacht van de moord op het in augustus verdwenen negenjarige meisje Maëlys, heeft mogelijk een tweede moord op zijn geweten. Aanklager Thierry Dran maakte vandaag in de stad Chambéry bekend dat de 34-jarige Nordahl Lelandais nu ook verdacht wordt van moord op de 24-jarige militair Arthur Noyer.