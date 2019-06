Verdachte van moord op Duitse CDU-politicus Lübcke had vermoedelijk extreemrechtse motieven AW

17 juni 2019

19u31

Speurders vermoeden dat de moord op de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke in de deelstaat Hessen extreemrechtse motieven heeft. Dat liet een woordvoerder van het federale openbaar ministerie weten. Ze komen tot die conclusie op basis van de voorgeschiedenis en vroegere uitspraken van de 45-jarige verdachte.

Stephan E. werd het voorbije weekend opgepakt in Kassel. Zijn arrestatie gebeurde op basis van een DNA-overeenkomst. Hij is nu formeel in verdenking gesteld wegens opzettelijke doodslag met een politieke achtergrond.



Op basis van bronnen in veiligheidskringen luidde eerder dat hij banden zou gehad hebben met de extreemrechtse scène in Kassel. Hij stond wel niet op de nationale lijst van "potentiële bedreigingen" uit die scène. Volgens het magazine Der Spiegel had hij ook banden met de lokale extreemrechtse partij NPD.



Stephan E. zou tien jaar geleden hebben deelgenomen aan een aanval op een vakbondsbijeenkomst voor 1 mei in Dortmund, en volgens de krant Zeit Online was hij ook betrokken bij de mislukte aanslag op een centrum voor asielzoekers in 1993.

Lübcke kreeg vroeger al bedreigingen omdat hij de beslissing van Duits bondskanselier Angela Merkel steunde om tussen 2015 en 2016 meer dan 1 miljoen asielzoekers het land binnen te laten. Hij baseerde zijn steun op christelijke waarden.

Moordonderzoek

De 65-jarige Lübcke werd op 2 juni rond 00.30 uur zwaargewond aangetroffen op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha. Hij was van dichtbij door het hoofd geschoten en stierf kort daarna.

Eerder vandaag raakte bekend dat het federale Duitse openbaar ministerie het onderzoek had overgenomen.