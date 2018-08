Verdachte van kindermisbruik komt vrij om voor zieke vrouw te kunnen zorgen HR

28 augustus 2018

18u27

Bron: De Limburger 0 Een 60-jarige man uit het Nederlandse Kerkrade die ervan wordt verdacht dat hij drie meisjes tussen 5 en 10 jaar meermaals heeft misbruikt, wordt vrijgelaten uit de gevangenis opdat hij voor zijn zieke vrouw kan zorgen.

De man uit Kerkrade zit volgens De Limburger al negen maanden in voorarrest. Volgens de plaatselijke officier van Justitie is een schorsing van zijn straf niet aan de orde, gezien de ernst van de pedofiele misdrijven. De Nederlandse rechtbank vond het echter zwaarder doorwegen dat de man een verdachte is, en dus onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Er zijn wel voorwaarden aan zijn vrijlating gekoppeld. Zo mag hij niet in Kerkrade komen, en geen contact zoeken met de slachtoffers.

