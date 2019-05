Verdachte van explosie Lyon wordt aangeklaagd AW

31 mei 2019

12u58

Bron: Belga 0 De man die ervan verdacht wordt achter de explosie van vorige vrijdag in Lyon te zitten, wordt voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Verwacht wordt dat die rechter hem in beschuldiging zal stellen, onder meer voor "poging tot terroristische moorden". Het parket zal vragen dat hij in voorlopige hechtenis blijft.

Dat meldt de Parijse antiterrorisme-procureur Remy Heitz. Bij de explosie, in het centrum van de Franse stad, raakten veertien mensen gewond. Eerder was er sprake van dertien doden.



Mohamed Hichem M., een 24-jarige Algerijn, werd maandag opgepakt en vastgezet in het belang van het onderzoek. Woensdagavond raakte al bekend dat de man bekentenissen had afgelegd, en gisteren werd bekend dat hij trouw had gezworen aan de jihadistische terreurorganisatie IS.



De dader had een zak met TATP-springstof voor een bakkerij in hartje Lyon neergezet en was daarna per fiets langs dezelfde weg teruggekeerd als hij was gekomen. Dankzij veiligheidscamera's was een deel van zijn traject te volgen. Ook werd een DNA-spoor gevonden.

Ook de broer en de ouders van de verdachte werden ondervraagd, maar zij werden gisteren vrijgelaten.