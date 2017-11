Verdachte van duikbootmoord gaat akkoord met verlenging voorhechtenis LB

12u12

Bron: ANP 0 EPA Deens uitvinder Peter Madsen bekende dat hij het lichaam van de vrouw in stukken zaagde en in zee wierp, maar blijft de moord op de vrouw ontkennen. Peter Madsen, de Deense uitvinder die ervan verdacht wordt journaliste Kim Wall te hebben vermoord in een zelfgebouwde duikboot, is er vrijwillig mee akkoord gegaan om nog eens vier weken in voorhechtenis te blijven. Dat heeft zijn advocaat vandaag gezegd.

De uitvinder wordt ervan beschuldigd de Zweedse journaliste in zijn duikboot gedood te hebben, haar lijk in stukken te hebben gesneden en in het water te hebben gegooid. Madsen zelf spreekt van een ongeval en ontkent dat hij het slachtoffer heeft vermoord. Hij gaf onlangs wel toe dat hij het lichaam van de vrouw in stukken sneed en in zee dumpte.

Morgen zou er een nieuwe hoorzitting plaatsvinden met betrekking tot een eventuele verlenging van zijn verblijf in voorhechtenis. "Ik heb de openbare aanklagers vanmorgen laten weten dat mijn cliënt vrijwillig akkoord is gegaan met een verlenging van zijn voorhechtenis", aldus advocaat Betina Hald Engmark aan de krant Ekstra Bladet. Volgens openbaar aanklager Jakob Buch-Jepsen blijft Madsen nog zeker tot 13 december in hechtenis. Hij verwacht volgende maand meer duidelijkheid te kunnen verschaffen omtrent de mogelijke aanklachten.

Steek- en zaagwonden

De dertigjarige Kim Wall werd op 10 augustus voor het laatst in leven gezien, toen ze samen met Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de duikboot UC3 Nautilus. De romp van de vrouw werd eind augustus teruggevonden, het hoofd en de benen volgden in september. De armen van het slachtoffer zijn nog steeds vermist. Volgens het autopsieverslag vertoonde de romp meerdere steekwonden en werden ook sporen van een zaag teruggevonden.

Madsen heeft zijn verklaringen over de gebeurtenissen in de duikboot al meermaals herzien. Aanvankelijk luidde het dat Wall om het leven kwam toen er een zwaar luik op haar hoofd viel. Later verklaarde hij dat het slachtoffer aan boord van de duikboot overleed aan een CO-vergiftiging.

afp De Zweedse journaliste ging op 10 augustus in Kopenhagen met Madsen aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot UC3 Nautilus.