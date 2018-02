Verdachte van dodelijkste aanslag uit geschiedenis van Somalië ter dood veroordeeld

06 februari 2018

In Somalië is de man die verantwoordelijk was voor de bloedige aanslag in de hoofdstad Mogadishu in oktober 2017 vandaag door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Volgens de rechters stond de 23-jarige Hassan Adan Isaq aan het hoofd van de terreurcel die de bomaanslag organiseerde. De aanval was de dodelijkste ooit uit de geschiedenis van Somalië en kostte aan 512 mensen het leven.