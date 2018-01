Verdachte van bomaanslag in New York aangeklaagd voor terrorisme IB

De verdachte van de bomaanslag in New York, Akayed Ullah uit Bangladesh. De verdachte van de bomaanslag in de metro van New York vorige maand is aangeklaagd voor terrorisme. Akayed Ullah (27) uit Brooklyn wordt ervan beschuldigd dat hij een pijpbom in een tunnel tussen de metrostations Port Authority en Times Square tijdens de ochtendspits wilde laten ontploffen.

Ullah gebruikte kerstboomlichtjes, draden en een batterij van negen volt voor het ontstekingsmechanisme van de bom, zo klinkt het in de aanklacht. Bij de ontploffing raakten Ullah zelf en drie anderen gewond.

Ullah zei volgens de aanklacht aan de politie dat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) hem inspireerde en dat de aanslag deels een reactie was op het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.

Getty Images Times Square een dag na de mislukte bomaanslag.