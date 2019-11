Verdachte van bioscoopmoorden Groningen verhoord: “Ik dacht dat ik een portiek inliep” Victor Schildkamp

29 november 2019

17u38

Ergun S., de verdachte van de dubbele moord op 26 oktober in een bioscoop in de noordelijke Nederlandse stad Groningen, zocht een slaapplaats en dacht dat hij een portiek inliep toen hij in het filmzalencomplex terecht kwam. Hij ontkent het doodsteken van schoonmakersechtpaar Gina en Marinus niet, maar kan zich de steekpartij zelf niet herinneren.

Dat bleek vandaag tijdens een eerste urenlang durend verhoor van de Rotterdammer, die vijf weken geleden twee mensen doodde in de Groningse bioscoop Pathé. Zijn advocaat zegt dat Ergun volledig meewerkt aan het onderzoek. “Hij probeert zich echt alles zo goed mogelijk te herinneren en te vertellen aan de recherche.”



Ergun S. zal waarschijnlijk worden geplaatst in het gespecialiseerde Pieter Baan Centrum voor verder psychisch onderzoek. De rechter moet nog beslissen over een verzoek daartoe van de officier van justitie, zegt advocaat Sam Lodder. De raadsman vertelt dat Ergun geschrokken is van alles wat hem ten laste is gelegd. Maar hij ontkent niet dat hij het heeft gedaan. Duidelijk is dat de 33-jarige Ergun met psychische problemen kampt. Hij stond op het punt om gecolloqueerd te worden.



Ergun vertelde vandaag ook aan de recherche dat hij in Groningen was op zoek naar zijn dochter. Zijn ex-vriendin woont in de provincie Groningen. Zij vertelde eerder aan onze collega’s van het AD dat hij haar al jaren stalkt en dat ze vanwege zijn problemen waarvoor hij niet behandeld wilde worden, bij hem is weggegaan.

Neergeschoten

Ergun zwerfde al enige tijd door de stad en was op zoek naar een slaapplek. Hij dacht een woning binnen te lopen, maar dat bleek de portiek te zijn. Wat er daarna is gebeurd, weet hij niet. Ergun kent de slachtoffers die hij maakte, de vijftigers Gina en Marinus, niet. Zij maakten al jaren de bioscoop schoon. Ergun weet ook niet meer hoe lang hij binnen is geweest en wat hij na de steekpartij heeft gedaan. Hij werd een dag later door de politie neergeschoten en aangehouden. Door de verwondingen die hij opliep kon hij niet eerder uitgebreid worden verhoord.



Binnenkort volgt een tweede verhoor. “Om zijn geheugen nu niet te overbelasten. De bedoeling is zoveel mogelijk uit zijn herinneringen te halen”, aldus advocaat Lodder.