Verdachte van aanval op militaire basis Texas was Amerikaan van Syrische origine kv

22 mei 2020

23u10

Bron: Reuters 0 De verdachte die donderdag werd gedood tijdens een “terreurgerelateerde” schietpartij op een Amerikaanse militaire basis in Texas, is geïdentificeerd. Het gaat om een twintigjarige man van Syrische origine, met de Amerikaanse nationaliteit. Dat bevestigen de Amerikaanse autoriteiten vandaag.

Donderdagochtend opende Adam Aalim Alsahli het vuur op de luchtmachtbasis Corpus Christi in Texas. Daarbij raakte een militair - een lid van de veiligheidsdienst van de basis - gewond. De schutter werd doodgeschoten. Er vielen verder geen dodelijke slachtoffers, aldus de FBI.

Verdere informatie over de verdachte en diens motief geeft de FBI voorlopig niet. Het agentschap bevestigde donderdag wel dat het incident als “terreurgerelateerd” wordt beschouwd, maar details over de omstandigheden van de aanval zijn schaars.



De krant New York Times sprak met een woordvoerster van de basis die meedeelde dat een man in een voertuig tot aan het hek reed en het vuur opende op een bewakingsagent. Die raakte gewond, maar slaagde er wel in om de schutter de toegang te blokkeren. Personeel van de marinebasis schoot terug en de schutter werd “geneutraliseerd”, aldus de woordvoerster. Ze deelde donderdag ook mee dat de autoriteiten op zoek waren naar een mogelijke tweede verdachte. Daarover kwam voorlopig nog niet meer nieuws.

“Elektronische media” die werden aangetroffen op de plaats delict wordt onderzocht in het kader van het onderzoek, deelde het ministerie van Justitie donderdag mee.