Verdachte van aanslagen in Parijs en Brussel aan Frankrijk overgeleverd

05 juni 2019

11u56

Ali El Haddad Asufi, een van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, is aan Frankrijk overgeleverd. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De man is ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. In het Belgische onderzoek was de man al bijna een jaar onder elektronisch toezicht geplaatst maar toch had hij nooit de gevangenis mogen verlaten, omdat Frankrijk een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd. El Haddad Asufi was voor die situatie naar het Grondwettelijk Hof getrokken.

Ali El Haddad Asufi was op 24 maart 2016, twee dagen na de aanslagen in Brussel en Zaventem, al eens opgepakt omdat hij een jeugdvriend was van Ibrahim El Bakraoui, beschouwd als een van de leiders van de terreurcel en een van de mannen die zich op 22 maart opblies op Brussels Airport. El Haddad Asufi verklaarde toen dat hij Bakraoui al maanden niet meer gezien had en werd na verhoor vrijgelaten.

Bommengordels

Op 9 juni 2016 werd hij opnieuw in de boeien geslagen, nadat de speurders de beelden van de bewakingscamera’s in het flatgebouw aan de Kazernenlaan in Etterbeek hadden geanalyseerd. Het was in dat appartement dat Khalid El Bakraoui en Ossama Krayem verbleven in de laatste dagen voor de aanslagen in Brussel en Zaventem. Uit de analyse van die camerabeelden was niet alleen gebleken dat Ibrahim El Bakraoui het appartement al gebruikte sinds oktober 2015, maar ook dat Ali El Haddad Asufi Ibrahim El Bakraoui toen geholpen had bij zijn verhuizing en ook in de maanden nadien nog vele keren bij hem over de vloer was geweest. El Asufi werd toen in verdenking gesteld voor de aanslagen in Brussel.



Later, toen ook zijn telefoonverkeer werd uitgeplozen, bleek dat hij op 4 september 2015 druk getelefoneerd had met nummers in Frankrijk en nog diezelfde nacht naar Frankrijk was vertrokken - al of niet toevallig op hetzelfde tijdstip waarop Salah Abdeslam naar een vuurwerkwinkel trok net ten noorden van Parijs, om materiaal te kopen voor de bommengordels die in de Franse hoofdstad werden gebruikt. Het vermoeden dat Asufi bij die aankoop was betrokken, zorgde er in juli 2017 voor dat hij ook voor die Parijse terreur in verdenking werd gesteld.

Overlevering

In het Belgische luik van het onderzoek had de kamer van inbeschuldigingstelling de man al in augustus 2018 onder elektronisch toezicht geplaatst maar toch had de man nooit de gevangenis mogen verlaten. Het Franse gerecht had tegen hem immers ook een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs.

“De wet die de voorlopige hechtenis op basis van Belgische aanhoudingsbevelen regelt, voorziet de mogelijkheid om de aangehoudene onder elektronisch toezicht te plaatsen”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “De wet die het Europees aanhoudingsbevel regelt, voorziet die mogelijkheid niet, eenvoudigweg omdat het elektronisch toezicht nog niet bestond toen het EAB werd ingevoerd.”

Het EAB was in juni 2018 ook uitvoerbaar verklaard, zodat Ali El Haddad Asufi naar Frankrijk kon overgeleverd worden. Alleen liet die overlevering op zich wachten en bleef de man in een Belgische cel zitten. Zijn advocaat trok tegen de verlenging van zijn voorlopige hechtenis naar het Hof van Cassatie, dat een prejudiciële vraag stelde aan het Grondwettelijk Hof.

“Dat Grondwettelijk Hof heeft nu niet beslist dat het federaal parket op arbitraire wijze heeft gehandeld, zoals sommige media suggereren”, zegt de woordvoerder van het federaal parket. “Wel is beslist dat er inderdaad een probleem is met de wet op het EAB. Maar dat betekent nog niet dat de betrokkene binnen de kortste keren de gevangenis zou hebben kunnen verlaten. Het dossier moest immers opnieuw naar het Hof van Cassatie en nadien vermoedelijk terug naar de kamer van inbeschuldigingstelling.”

Zover zal het niet komen, aangezien Ali El Haddad Asufi begin deze week aan Frankrijk werd overgeleverd.