Verdachte van aanslag op Turkse viceconsul opgepakt in Iraaks-Koerdistan bvb

20 juli 2019

18u10

Bron: Belga 0 De autoriteiten van Iraaks-Koerdistan hebben een verdachte ingerekend van de aanslag in het Noord-Iraakse Erbil waarbij eerder deze week de Turkse viceconsul het leven liet. Hij werd samen met twee Irakezen doodgeschoten in een restaurant.

De Koerdische autoriteiten plakten ook een naam op de verdachte: Mazloum Dag, een man in 1992 geboren in het Turkse Diyarbakir. Hij werd ingerekend door de Iraaks-Koerdische politie en antiterreureenheden, klinkt het zonder verdere details in een mededeling.

Volgens het Turkse staatsgecontroleerde persagentschap Anadolu is de schutter de broer van Dersim Dag, een parlementslid van de HDP, de belangrijkste pro-Koerdische partij in Turkije. De autoritaire Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt de HDP er regelmatig van nauwe banden te hebben met de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij die tegen de Turkse staat vecht.

De PKK ontkende verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij. Ankara lanceerde na de aanslag een luchtaanval tegen de PKK in Iraaks-Koerdistan. De PKK heeft er verschillende basissen. Experten achten het waarschijnlijk dat PKK achter de aanslag zit.